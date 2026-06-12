È un Padova decisamente ambizioso quello che sta prendendo forma in queste prime fasi di mercato. Il club biancoscudato è pronto a ufficializzare l'arrivo di Antonio Calabro in panchina, e nel frattempo comincia a pianificare i primi colpi di mercato. Alla lista dei desideri, i nomi più caldi risultano quelli di Shpendi e Zanon. Si tratta.

Riconciliati

Il Padova ieri ha ufficializzato l'addio di Breda a fine stagione (il contratto è in scadenza il 30 giugno), ed è pronta ad abbracciare Calabro. La dirigenza vuole costruire una squadra capace di adattarsi subito, in maniera camaleontica, alle idee dell'allenatore, e la prima idea porta a Simone Zanon. Uno dei migliori terzini, esterni, dello scorso campionato, proprio con Calabro in panchina. Utile in fase di spinta, di supporto quando la squadra è costretta a difendere, e un rapporto gol/assist che supera la doppia cifra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa con la Carrarese sarebbe in dirittura d'arrivo.

Sorpresa

Stiven Shpendi ha chiuso al terzo posto della classifica marcatori della Serie B. I suoi gol hanno contribuito, in maniera decisiva, alla salvezza dell'Empoli, suggellata nell'ultima gara di campionato contro il Monza - dove Shpendi segna i due gol che agguantano il pareggio. L'albanese sarà un nome caldo per il mercato dei toscani, e per questo motivo il Padova sta provando a giocare d'anticipo. Anche la trattativa con l'albanese sembra vicina alla chiusura. Scacco matto del Padova, che continua a spingere sull'acceleratore in vista del prossimo campionato di B.

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