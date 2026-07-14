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Il Padova chiude, secondo quanto riportato da Di Marzio, per Matteo Cocchi dell'Inter. Cercato anche dal Palermo all'inizio del mercato estivo, il terzino sinistro vestirà la maglia dei veneti.

Colpo importante per Mirabelli che si assicura le prestazioni di un terzino, che, nonostante la giovanissima età, può vantare già di una discreta esperienza. Il classe 2007 nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Inter U23 siglando una rete e fornendo due assist in ventisei presenze. Con l'Inter di Chivu, invece, ha totalizzato tre presenze: due in Coppa Italia e una in Serie A.