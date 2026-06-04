Il Monza guarda al futuro e lo fa puntando uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale. Dopo il ritorno immediato in Serie A, conquistato grazie alla vittoria nei playoff contro il Catanzaro di Alberto Aquilani, il club brianzolo ha iniziato a programmare la prossima stagione con l'obiettivo di costruire una rosa competitiva e capace di consolidare la permanenza nella massima serie. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza spicca quello di Claudio Echeverri, fantasista argentino di proprietà del Manchester City. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Monza avrebbe già avviato i primi contatti per provare a portare in Italia il classe 2006, reduce da un'esperienza in prestito al Girona che gli ha permesso di continuare il proprio percorso di crescita in un contesto altamente competitivo.

Dietro questa operazione ci sarebbe anche la forte volontà del direttore sportivo Nicolás Burdisso, che conosce molto bene il calcio argentino e avrebbe individuato nel connazionale uno dei profili ideali per alzare il livello tecnico della squadra. Non è un mistero che il dirigente biancorosso stia lavorando per portare a Monza giocatori giovani ma già pronti a confrontarsi con il calcio europeo, e Echeverri rappresenta perfettamente questo identikit. L'operazione resta complessa. Sul giocatore ci sono diversi club interessati e la concorrenza è importante, ma il fatto che il Monza abbia già mosso i primi passi conferma le ambizioni della società. Dopo aver riconquistato la Serie A, i biancorossi vogliono presentarsi ai nastri di partenza con una squadra giovane, talentuosa e capace di sorprendere.

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