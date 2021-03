Milan, Amelia: “Abbiati mi ha soffiato il posto. Al tempo non riuscì a capire una cosa”

Abbiati mi tolse la titolarità, non capii mai il perché.

Queste le parole di Marco Amelia, ex portiere di Milan e Palermo intervenuto in merito ad alcuni dei suoi trascorsi proprio con la maglia rossonera. Arrivato a vestire quest’ultima nel 2010, il classe ’82 era stato uno dei protagonisti indiscussi che, all’ombra di San Siro, aveva più volte dato spettacolo a difesa dei pali. In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Pianeta Milan, l’ormai ex estremo difensore ha speso due parole proprio in merito alla sua esperienza al Milan e a quando, senza alcun preavviso, Christian Abbiati prese in modo fisso e definitivo il suo posto da titolare.

Ecco le sue dichiarazioni, con le quali ha anche espresso i suoi personali rimpianti per ciò che non ha funzionato negli ultimi anni di permanenza in quel di Milano: “Sì, i rimpianti del Milan sono questi, io l’ho sempre detto. Quando sono andato al Milan sono andato con l’intenzione di giocare e perlopiù l’ho fatto, perché ho giocato sempre ogni anno molte partite. Era arrivato un momento che avevo preso anche il posto da titolare poi non so neanche per quale motivo, dopo 9-10 vittorie e una sconfitta, è ritornato Christian in porta. Fra l’altro senza che nessuno mi dicesse nulla. Però ecco il rimpianto è solo questo, perché poi per me l’esperienza al Milan è stata una delle più importanti della mia carriera.”.

