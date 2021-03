Serie A, Sconcerti: “Mentre Ibra recita a Sanremo il Milan perde terreno. Champions? Occhio ad Atalanta e Roma”

Le parole del giornalista ed opinionista, Mario Sconcerti.

Archiviate le otto gare disputate del turno infrasettimanale – il venticinquesimo del campionato di Serie A – mancano all’appello due match che potrebbero valere punti importanti per la lotta Champions League e per la conquista dello Scudetto. Lazio–Torino, rinviata a giudizio per le motivazioni legate al focolaio da Covid-19 all’interno alla squadra granata (LEGGI QUI) e Parma–Inter, che sarà il posticipo delle 20.45, in programma questa sera al “Tardini”.

VIDEO Serie A, Lazio-Torino come Juve-Napoli: partita fantasma, biancocelesti in campo all’Olimpico. Le immagini

Tramite le colonne del “Corriere della Sera”, il redattore Mario Sconcerti, ha analizzato i punti caldi della giornata di campionato andata in scena ieri: dal momento del Milan, partendo dalla presenza di Zlatan Ibrahimovic al. Festival di Sanremo, fino a delineare gli scenari possibili sul campionato in corso, passando dalla lotta Champions, allo Scudetto. Di seguito la disamina del noto opinionista.

VIDEO Milan-Udinese 1-1, l’errore di Donnarumma e il gol di Kessie al 97′: Pioli si salva così davanti a Ibra

“Vedere Ibrahimovic che recita un copione per far ridere la gente mentre il Milan dall’altra parte perde la strada, è una contraddizione troppo forte, non appartiene al calcio, è cattiva satira. In queste condizioni è giusto perdere, non si è da scudetto. Lotta Scudetto? Negli ultimi 10 anni, a questo punto della stagione, le prime hanno recuperato al massimo 5 punti sulle avversarie. E la lotta Champions League si fa interessante con l’Atalanta (“più completa della Juventus e forse anche del Milan“) e l’ottima Roma di Paulo Fonseca (“una squadra di un altro paese, Fonseca è un ottimo architetto che si dà poche alternative”) con i giallorossi che potrebbero diventare l’avversario del Milan per la Champions“.