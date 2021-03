Juventus, Tacchinardi: “Lazio e Porto, decisive per il futuro dei bianconeri e di Pirlo. Milan? Verona l’ultima chance”

Parola ad Alessio Tacchinardi.

Alla vigilia del prossimo turno di campionato, l’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, nel corso di un’intervista ai microfoni del format radiofonico “Maracanà”, in onda “TMW Radio”, ha parlato dell’importante crocevia per il futuro bianconero, tra Serie A e Champions League, in vista delle prossime sfide all’“Allianz Stadium”, rispettivamente contro la Lazio – in programma domani alle 20.45 – ed il Porto, match decisivo in chiave europea, che andrà in scena martedì (10 marzo) alle ore 21.00. Di seguito le parole dell’ex calciatore, oggi opinionista televisivo.

LAZIO E PORTO, SFIDE DECISIVE PER PIRLO – “Bisogna vedere come finisce la stagione. Se esci col Porto e non arrivi nelle quattro posizioni in campionato, ci sarebbe da riflettere”.

JUVENTUS-LAZIO, MATCH TRA DUE DELUSE – “E’ ancora lunga, ma sono i giorni più importanti della stagione per la Juve. Non oso immaginare se va fuori dalla Champions. Il Porto è una discreta squadra ma la Juventus è più forte. La Lazio è un banco di prova tosto, ma credo che siano i 4 giorni più importanti per la stagione della Juventus e di Pirlo“.

BENTANCUR – “Credo che stia sentendo troppa pressione. Lo scorso anno lo vedevo più sul pezzo. Invece ora non lo vedo più così”.

VERONA-MILAN, ROSSONERI ALLA PROVA DEL NOVE – “E’ l’ultima occasione per lei e per le altre per avvicinarsi all’Inter. Dopo la squadra di Conte ne sbaglierà poche. Se c’è una partita da non sbagliare è questa”.