Milan, l’allarme di Zaccheroni: “Ho visto una squadra in difficoltà contro l’Udinese. Mi spaventa una cosa”

Alberto Zaccheroni , ex allenatore di Udinese e Milan, ha voluto esprimere la sua valutazione in merito alle situazione attuale in seno alla compagine guidata da Stefano Pioli. I rossoneri – durante il turno infrasettimanale di Serie A andato di scena ieri – ha pareggiato contro nel match di “San Siro”, proprio contro la franchigia friulana allenata da Luca Gotti.

Ospite negli studi di “Sky Sport”, il tecnico romagnolo, ha avvertito a suo modo la squadra rossonera, commentando il pareggio conquistato in extremis contro la formazione bianconera grazie al rigore trasformato da Franck Kessiè. Di seguito le dichiarazioni di Alberto Zaccheroni.

“La partita l’ho vista e mi aspettavo decisamente di più, ciò che mi spaventa del Milan è la perdita di fiducia. La squadra non l’ho mai vista così poco bene. Peccato, perché col gioco era riuscita a esaltarmi, a divertirmi, ma ieri non era quella squadra: sbilanciata, lunga, che ha perso fiducia. L’Udinese pur non disputando una gara straordinaria è riuscita a mettere il Milan in grande difficoltà”.

