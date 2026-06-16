Sirene dalla Serie A per Gabriele Alesi. La delusione per la promozione sfumata ai play-off contro il Monza è fresca, ma la Serie A potrebbe essere ugualmente nel destino del classe 2004, che ben si è comportato negli spareggi - e in generale, nel corso del campionato. Alesi è nella lista desideri del Lecce, che ha confermato il DS Trinchera da poco.

La stagione

Dallo scorso luglio Alesi è a tutti gli effetti un giocatore del Catanzaro. Prelevato dal vivaio del Milan dopo che il classe 2004 è stato impiegato con regolarità in Serie C, con il Milan Futuro, Alesi è stato uno dei punti fermi di Aquilani nel girone di ritorno. Con la maglia giallorossa, svolazzando nella fascia sinistra, ha messo a referto 3 gol, rivelandosi un giocatore molto utile nelle transizioni d'attacco, e prezioso nella pressione che Aquilani ha sempre chiesto ai suoi giocatori, specialmente ai più offensivi. Nelle due finali play-off, ma in generale in tutti gli spareggi, è stato uno dei titolarissimi. L'epilogo lo conosciamo tutti, ma le porte della A non sono chiuse. Anzi...

Futuro in A?

Aquilani è sbarcato alla corte del Sassuolo, e sono pronti a fare il grande salto altri elementi cruciali di quel Catanzaro. Alesi è soltanto l'ultimo nome che si aggiunge alla lista, e su di lui è forte l'interesse da parte del Lecce. Al momento si parla soltanto di un interesse, ma non è da escludere che il primo colpo del "nuovo" DS dei salentini, Stefano Trinchera, non sia l'esterno classe 2004 del Catanzaro, legato con i calabresi fino al 2028.

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