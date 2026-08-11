Bianconeri in vantaggio all'intervallo sul Palermo. All'Optus Stadium di Perth un primo tempo poco spumeggiante, ma condotto a ritmi piuttosto sostenuti dalle due squadre, viene deciso allo scoccare della campana. Un errore di Joronen consente a Celik di servire Yildiz per il vantaggio della squadra di Spalletti. Palermo ordinato e centrato in partita, adesso chiamato a reagire.

PROVE DI FORMAZIONE - Inzaghi comincia ad abbozzare la formazione che lunedì inizierà la stagione contro il Lecce al Barbera. In attesa di vedere i primi minuti di Strefezza con la maglia rosanero, viene confermato Gyasi sulla destra, così come Hernani e Segre in mezzo al campo. Bianconeri, invece, con un massiccio turnover nel reparto difensivo, mentre in avanti Spalletti sceglie l'estro e la fantasia al potere.

SPUNTI - Possesso che gravita tra i piedi dei giocatori della Juve, aspetto piuttosto sottinteso e comprensibile, ma manca un po' di brillantezza tecnica per azzannare la partita. Dall'altra parte, un Palermo molto ordinato e compatto, complice l'ottimo lavoro in interdizione di Hernani, più mediano che trequarti in questi scorci di partita. Si cominciano a osservare i primi automatismi voluti da Inzaghi, sopratutto i cambi di gioco di prima intenzione per liberare l'esterno. A ridosso del primo tempo la Juve trova il vantaggio grazie a un errore piuttosto pacchiano di Joronen, con Yildiz che ringrazia, ma la partita è intensa e aperta a qualsiasi scenario.