Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi del mercato estivo. L’attaccante serbo è al centro delle riflessioni della Juventus, che da settimane sta valutando come gestire una situazione tutt'altro che semplice tra esigenze tecniche, economiche e progettuali. Secondo quanto riportato da TMW, il club bianconero non avrebbe ancora abbandonato l'idea di trovare un'intesa con il giocatore per proseguire insieme, nonostante le difficoltà emerse negli ultimi mesi. La Juventus sarebbe infatti pronta a effettuare un ultimo tentativo per convincere il centravanti a legare il proprio futuro a quello della Vecchia Signora. Il nodo principale resta quello dell'ingaggio, destinato a salire ulteriormente nei prossimi mesi secondo gli accordi attualmente in vigore. Una situazione che spinge la società a valutare con attenzione ogni possibile scenario, compresa una cessione che permetterebbe di alleggerire il monte stipendi e finanziare nuove operazioni in entrata.

In questo contesto si inserisce il Napoli, che continua a monitorare con grande interesse la situazione. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi offensivi di alto livello e il profilo di Vlahovic viene considerato ideale per caratteristiche ed esperienza. Al momento non si registrano passi decisivi, ma l'interesse resta concreto e potrebbe intensificarsi qualora si aprissero margini per una trattativa. La partita, però, non si gioca soltanto in Italia. L'attaccante serbo continua ad avere estimatori anche all'estero, soprattutto in alcuni dei principali campionati europei. Le sirene internazionali rappresentano infatti una variabile da non sottovalutare, soprattutto considerando il valore del giocatore e la sua età. Per questo motivo il futuro dell'ex Fiorentina resta aperto a diverse soluzioni.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Juventus riuscirà a trovare un accordo con il suo numero nove oppure se le strade si separeranno definitivamente. Nel frattempo, Napoli ed eventuali pretendenti straniere restano alla finestra, pronte ad approfittare di ogni sviluppo.

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