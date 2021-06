Juventus, Morata rompe il silenzio: “Non so dove giocherò l’anno prossimo”. Ma il club…

Parola ad Alvaro Morata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport qualche giorno addietro, la Juventus che verrà inizia a prendere forma. E lo fa provando a ripartire dai capi saldi della stagione appena trascorsa. Dopo le voci concrete circa il rinnovo di Giorgio Chiellini, adesso la dirigenza bianconera sembrerebbe aver impacchettato il primo regalo per Max Allegri.

Alvaro Morata sarebbe, infatti, pronto ad indossare la casacca bianconera ancora per un’altra stagione agonistica. La dirigenza del team torinese avrebbe deciso di prolungare il prestito fino al 30 giugno 2022 come da accordo iniziale con l’Atletico Madrid. La cifra onerosa, affinché l’operazione vada in porto, dovrebbe ggirarsi attorno ai 10 milioni di euro.

A sorpresa però, l’attaccante della Spagna ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Marca: “Alla Juventus è stato un anno complicato, ma sono stato convocato e ora darò tutto per vincere con la nazionale. Non so dove giocherò il prossimo anno, ora sono qui. E’ il mio agente che se ne occupa. Non ho nessuna notizia al riguardo, dove mi dirà di giocare io lì giocherò. A Madrid ho una casa in cui sto molto bene, tra le ultime 6-7 estati questa per me è sicuramente la più tranquilla. Quando decideranno, lo sarò ancor di più”.

Parole che sembrano, dunque, andare in contrasto rispetto a quanto fatto sapere da Sky Sport. Seguiranno aggiornamenti sul futuro di Alvaro Morata…