L'inchiesta sugli arbitri continua a scuotere il calcio italiano. Dopo le varie notizie su Rocchi e sui fischietti coinvolti nell'indagine, si continua a parlare anche del futuro della FIGC. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, l'ipotesi più concreta sembra quella di commissariare la Federazione, idea caldeggiata anche dal ministro dello Sport, Andrea Abodi. Tra i tanti spunti ipotetici di un cambio radicale ai vertici della Federazione, figura anche l'organizzazione di EURO 2032.
EURO 2032
Inchiesta arbitri, FIGC a rischio commissariamento. Salta EURO 2032?
Il possibile scenario
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Uefa avrebbe informato il presidente della Lega Serie A, Enzo Simonelli che in caso di commissariamento della FIGC, verrebbe revocata l'assegnazione degli Europei del 2032 all'Italia. Inoltre, le squadre italiane, rischierebbero l'esclusione dalle coppe europee.
Uno scenario drammatico, che rischia di far collassare l'intero sistema del calcio italiano. L'eventuale revoca dell'organizzazione dell'Europeo, rischierebbe di compromettere i piani di sviluppo e ammodernamento degli impianti sportivi dello stivale. Tra i tanti stadi figura anche il Renzo Barbera, il cui progetto va avanti da alcuni anni e mira a essere uno degli stadi scelti per l'eventuale europeo. Il progetto del nuovo Barbera non dovrebbe prescindere dall'organizzazione dell'europeo, ma la revoca potrebbe rallentare i tempi di realizzazione del progetto.
Si attendono aggiornamenti dai vertici della Federazione, ma in questo momento tutta l'Italia è a soqquadro. E il caos sembra essere solo alla fase primordiale...
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