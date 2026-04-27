Inchiesta arbitri, anche Nasca indagato: era al VAR in Reggiana-Palermo

Continua a tenere banco l'inchiesta sugli arbitri, che negli ultimi giorni ha scosso il calcio italiano. In tal senso, nelle ultime ore sono aumentati a 5 i direttori di gara indagati, per gare tra il 2024 e il 2025; il primo, Paterna, indagato nell'ambito della gara tra Udinese e Parma, in cui il 38enne, prima non convinto a richiamare l'arbitro per un rigore a favore dei friuliani, poi chiamò Maresca alla review dopo aver guardato fuori dalla sala Var. Il sospetto, per il pm, è che Rocchi abbia interferito da fuori alla decisione. Il secondo, Di Vuolo, faceva parte della squadra al VAR nella discutissima gara tra Inter e Verona della stagione 2023/24. Infine Nasca, che ha fatto parte della squadra VAR sia in Inter-Verona che in Modena-Salernitana, due partite incriminate. Proprio Nasca è stato designato al VAR per la gara tra Reggiana e Palermo di pochi giorni fa, che, con decisione controverse, ha portato a una serie di lamentele da parte dei rosanero.