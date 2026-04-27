Palermo, il traguardo è fissato e ora si guarda alla fase decisiva

Palermo quarto posto certo e ora testa ai playoff per la Serie A

⚽️ 27 aprile 2026 (modifica il 27 aprile 2026 | 14:35)

di Vittorio Brunelli

Il pareggio per 1-1 contro la Reggiana rappresenta uno spartiacque nella stagione del Palermo. Al termine di una gara combattuta, i rosanero escono dal campo con un punto che consolida la posizione in zona playoff ma, allo stesso tempo, chiude definitivamente le porte alla promozione diretta. È un risultato che lascia sensazioni contrastanti: da una parte la consapevolezza di essere una squadra competitiva, dall’altra il rammarico per non aver sfruttato una delle ultime occasioni per accorciare sulle prime posizioni.

La partita ha confermato pregi e limiti già emersi durante il campionato. Il Palermo ha dimostrato carattere reagendo allo svantaggio e trovando il pareggio con personalità, ma ancora una volta è mancato il guizzo decisivo per portare a casa l’intera posta. Una difficoltà nel concretizzare che, in ottica playoff, potrebbe diventare un fattore determinante. Con la classifica ormai definita, l’obiettivo è cambiato: non più inseguire la promozione diretta, ma prepararsi al meglio per gli spareggi. Il Palermo è infatti matematicamente certo del quarto posto e non può più né migliorare né peggiorare la propria posizione. Un piazzamento che garantisce l’accesso diretto alle semifinali playoff, evitando il turno preliminare e permettendo di gestire meglio energie e preparazione in vista delle sfide decisive.

In questo scenario, il lavoro di Filippo Inzaghi diventa centrale. L’allenatore ha già esperienza in percorsi di questo tipo e sa quanto conti arrivare al momento decisivo con la giusta condizione mentale oltre che fisica. Il messaggio è chiaro: il Palermo non vuole limitarsi a partecipare, ma punta a essere protagonista fino in fondo. La squadra, del resto, ha le qualità per farlo. Il reparto offensivo offre soluzioni e talento, il gruppo ha trovato continuità nel corso della stagione e l’identità di gioco è ormai definita. Tuttavia, restano alcune incognite: la gestione della pressione nelle gare cruciali, la capacità di trasformare le occasioni in gol e una certa tendenza a lasciare punti per strada nei momenti chiave.

Il pareggio contro la Reggiana, dunque, non ridimensiona il Palermo, ma ne ridefinisce il percorso. I rosanero arrivano ai playoff da squadra solida e credibile. Per conquistare la Serie A servirà un salto di qualità proprio nelle partite che contano di più. La sensazione è che il destino sia ancora nelle loro mani: tutto dipenderà dalla capacità di trasformare il potenziale in risultati concreti quando la posta in gioco sarà massima.