Dopo le parole di Angelini (vice di Bisoli) e Inzaghi, ha parlato anche il portiere della Reggiana, Alessandro Micai.
LE PAROLE
Palermo, le parole di Micai (portiere Reggiana): “Oggi era importante fare punti”
Le dichiarazioni dell'estremo difensore della Reggiana in conferenza stampa
Sulla gara
Risultato e prestazione a cui tenevamo tanto, oggi era importante tornare a fare punti. Abbiamo dimostrato di essere anche brutti oltre che bravi e questo è importante, serve questo tipo di prestazione.
Sulla sua prestazione
Non sono contento, crescendo con l’età quello che conta è il risultato. Importante è ora vincere, non la mia prestazione. Quello che mi ha messo in difficoltà? Tutti quei traversoni del Palermo, è la squadra che crossa di più. Potevo fare ancora meglio.
Sul finale di stagione
Dobbiamo lavorare di più per vincere il derby. Salvezza? Le nostre prestazioni parlano di una squadra che ci crede. Spero che la fortuna sia dalla nostra parte.
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