Palermo, le parole di Inzaghi: “Dovevamo essere più cattivi. Ai play-off sarà difficile batterci”

Le parole di Inzaghi al termine della gara con la Reggiana.

⚽️ 25 aprile 2026 (modifica il 25 aprile 2026 | 18:25)

Al termine della partita contro la Reggiana, terminata 1-1, Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa.

Sulla gara

20 tiri a 2, ci è mancato solo il gol. 7/8 occasioni clamorose, Micai ha fatto miracoli, dovevamo essere più cattivi. La partita la devi vincere se crei così tanto. La Reggiana ha fatto la sua partita. Sono contento perché la squadra ha dato tutta sé stessa, ha cercato la vittoria fino all’ultimo, anche rischiando ma la voleva vincere a tutti i costi perché una partita giocata così va vinta. Ma come numeri non c’è stata gara. Chiaramente è colpa nostra se non vinci la partita. Andiamo avanti, continuiamo il nostro percorso.

Sulla gestione del finale di campionato

Abbiamo queste prossime partite per prepararci al meglio per i playoff. Questa squadra è forte e può fare molto bene. Cambio modulo? Vasic e Johnsen sono perfetti per quel sistema. Anzi poi siamo tornati al vecchio. Non penso sia questione di numeri, la squadra ha fatto la partita che doveva fare e ha creato tantissimo. Adesso, nelle prossime partite, proveremo qualcosa di nuovo, darò spazio a chi ne ha trovato meno.

Sulla stagione

Se vinciamo le prossime, rischiamo di arrivare quarti a 75 punti. La squadra ha fatto un’annata importante. Batterci sarà difficile per tutti.

Su Magnani

Sappiamo quello che ha passato, si sta allenando e sta cercando la miglior condizione. Spero nelle prossime partite di dargli minutaggio per averlo ai playoff al meglio. Ci vuole attenzione e pazienza, ci sta mettendo tutto se stesso e mi auguro che diventi decisivo per i playoff.

Sulla lotta salvezza

Dietro è una bella lotta, la Reggiana ha fatto la partita che doveva fare. Non dovevamo prendere quel gol. Penso che la Reggiana se la giocherà fino alla fine, però dietro viaggiano tutte.