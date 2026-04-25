Di Nicholas Barone
Le Pagelle
LE PAGELLE DI REGGIANA-PALERMO 1-1. Il gol di Palumbo non basta, sfumano i primi due posti
Il Palermo pareggia a Reggio Emilia dopo una gara sfortunata e che probabilmente lascia l'amaro in bocca ai rosanero per le occasioni create. Dopo questo pari la squadra di Inzaghi non potrà matematicamente raggiungere i primi due posti.
JORONEN 6
Il portiere finlandese non compie interventi da ricordare, avendo subito un solo tiro in porta, il gol, su cui non ha colpe.
PIEROZZI 6.5
Il numero 27 sforna la sua solita prestazione di gamba e attenzione in fase difensiva. Torna a effettuare un assist dopo sei mesi.
PEDA 5.5
Il polacco non riesce a guidare la fase difensiva al meglio, risultando leggero in un paio di ripartenze avversarie. Non benissimo in fase di impostazione, in cui trova poche volte verticalità. Sfiora la rete in un paio di occasioni colpendo di testa.
CECCARONI 6
Partita attenta del numero 32 che sbaglia poco in fase difensiva e si fa trovare in modo proficuo in quella offensiva, senza però lasciare il segno. GYASI (dall'84') S.V.
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