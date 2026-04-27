Palermo, prelazione per le semifinali play-off per chi acquista un biglietto per la gara contro il Catanzaro

I play-off di Serie B sono ormai alle porte e, dopo il pareggio contro la Reggiana, il Palermo è ufficialmente in semifinale, vista la posizione occupata. I rosanero giocheranno presumibilmente il 20 maggio contro la vincitrice tra il Catanzaro e l'ottava, ancora da decidere nei 180 minuti finali di campionato. Proprio contro i calabresi andrà in scena l'ultima gara della stagione regolare al "Barbera", e la società di Viale Del Fante ha avviato una nuova iniziativa legata agli spareggi promozione.