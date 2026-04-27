I play-off di Serie B sono ormai alle porte e, dopo il pareggio contro la Reggiana, il Palermo è ufficialmente in semifinale, vista la posizione occupata. I rosanero giocheranno presumibilmente il 20 maggio contro la vincitrice tra il Catanzaro e l'ottava, ancora da decidere nei 180 minuti finali di campionato. Proprio contro i calabresi andrà in scena l'ultima gara della stagione regolare al "Barbera", e la società di Viale Del Fante ha avviato una nuova iniziativa legata agli spareggi promozione.
L'iniziativa
Palermo, prelazione per le semifinali play-off per chi acquista un biglietto per la gara contro il Catanzaro
L'INIZIATIVA—
Il comunicato dei rosanero: "Palermo FC comunica che chiunque acquisterà un titolo d’accesso per la gara Palermo-Catanzaro, in programma venerdì 1° maggio al Barbera, potrà acquistare un biglietto per la semifinale di ritorno dei playoff prima della vendita libera e subito dopo la prelazione riservata agli abbonati della stagione 25/26. Mercoledì 20 maggio, infatti, la formazione rosanero tornerà al Barbera per la gara di ritorno contro un avversario ancora da definire. Ai possessori di biglietto per Palermo-Catanzaro, così come agli acquirenti del Final Pack, sarà quindi garantito il diritto di acquistare il biglietto per la semifinale usufruendo di un doppio benefit: la priorità rispetto alla vendita libera e una tariffa scontata rispetto al prezzo intero. Resterà prioritaria la posizione degli abbonati stagionali, ai quali sarà riservata una fase di prelazione anticipata e un prezzo ancora più basso rispetto a tutte le altre opzioni di biglietteria, oltre alla conferma dello stesso posto dell’abbonamento. Tutte le informazioni dettagliate sulla fase di vendita per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B saranno comunicate successivamente".
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