Si conclude nella giornata di oggi l'avventura di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina. La dirigenza viola ha deciso da tempo di cambiare guida tecnica, e il prescelto è Fabio Grosso, ma nel frattempo ha risolto il contratto con Vanoli, approdato a Firenze a metà campionato, in una situazione complicatissima, e conclusa con la salvezza.

Il comunicato del club

"La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra.

Il tecnico e il suo gruppo di lavoro sono subentrati a novembre nel corso di una stagione che fino a quel momento aveva visto la squadra senza vittorie e all’ultimo posto della classifica. Solo una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza hanno permesso a Vanoli di ricreare le condizioni per ripartire e invertire la rotta. Nel massimo campionato nessuno era riuscito ad evitare la retrocessione con queste premesse e a ottenere la salvezza senza vittorie nelle prime quindici partite di campionato. È stata una strada complicata e piena di insidie ma il tecnico e il suo staff hanno lavorato incessantemente per garantire al Club la permanenza in Serie A. Oggi il nostro percorso insieme si interrompe ma la gratitudine per quanto fatto e la stima per l'uomo e per il professionista rimarranno immutate. Al Mister ed a tutto il suo staff, la Fiorentina augura il meglio per il prosieguo della loro vita professionale e privata."

Le parole di Vanoli

“Desidero ringraziare personalmente Paolo Vanoli e tutto il suo staff – ha sottolineato il Presidente Giuseppe B. Commisso - Sono arrivati in un momento estremamente difficile della nostra stagione, con la squadra all’ultimo posto e ancora senza una vittoria, e hanno avuto la forza, la serietà e il coraggio di rimettere il gruppo in piedi. Hanno riportato fiducia, unità e compattezza, guidando la Fiorentina alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra, nella storia della Serie A, era mai riuscita a salvarsi. A Paolo e al suo staff resteranno sempre la mia gratitudine, il mio rispetto e i miei migliori auguri per il futuro.”

Si chiude una parentesi necessaria, con Vanoli che ha saputo portare la nave in porto in un momento in cui la deriva sembrava l'unica strada, ma la dirigenza della Fiorentina ha scelto di non proseguire insieme. Adesso, dalle parti di Firenze, si inaugurerà un nuovo ciclo, con Fabio Grosso pronto a prendere le redini della squadra.

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