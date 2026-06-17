Eusebio Di Francesco sarà l'allenatore del Lecce anche il prossimo anno. La vicenda legata al futuro del tecnico è stata sciolta dall'ultimo incontro tra le parti, e adesso è praticamente ufficiale la conferma di DiFra anche per il prossimo campionato.

L'incontro

Nella giornata di ieri Di Francesco e il Lecce si sono incontrati per prendere una decisione definitiva sul futuro. Filtrava un certo ottimismo, visti gli ottimi rapporti dell'allenatore con la proprietà del presidente Saverio Sticchi Damiani, e anche le parole del DS Trinchera avevano manifestato la volontà del Lecce di proseguire con Di Francesco. Detto, fatto. L'incontro è stato molto positivo e adesso le parti proseguiranno insieme anche il prossimo anno.

Il Lecce ha concluso la stagione con la salvezza, raggiunta nell'ultima giornata grazie al successo casalingo contro il Genoa. Un risultato storico per il club salentino, che per la prima volta centra la salvezza per quattro stagioni consecutive. Un momento di rivalsa per Eusebio Di Francesco, arrivato a Lecce dopo due retrocessioni consecutive, entrambe arrivate all'ultima giornata - con Frosinone e Venezia.

A metà giugno, il Lecce non ha ancora acquistato nessun giocatore. L'unica trattativa è stata ufficializzata ieri pomeriggio: il riscatto di Francesco Camarda dal Milan per 3 milioni di euro. Con le conferma di Trinchera, come Direttore Sportivo, e Di Francesco, in panchina, i salentini si apprestano a cominciare a programmare il mercato per la prossima Serie A, che ripartirà da Venezia il 23 agosto.

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