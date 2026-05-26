Un omaggio a Totò Schillaci nel racconto delle leggendarie notti magiche. Tutto questo, e molto altro, nel nuovo libro di Corrado De Rosa, in uscita il 6 giugno.

L'uscita del libro è accompagnato da un evento di presentazione, che si terrà sempre sabato 6 giugno, all'Institut Français Palermo. Nel corso dell'evento, con l'autore, dialogheranno Salvatore Cusimano e Piergiorgio Di Cara. Il volume sarà disponibile in tutte le librerie al costo di 19.00 euro.