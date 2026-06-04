Il Como continua a essere una delle società più attive e ambiziose di questa sessione di mercato. Dopo aver conquistato una storica qualificazione alla Champions League sotto la guida di Cesc Fabregas, il club lombardo sta lavorando per costruire una rosa all'altezza delle nuove sfide che lo attendono, guardando con attenzione sia ai profili affermati sia ai giovani talenti europei. Tra gli ultimi nomi finiti nel radar biancoblù c'è quello di Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 di proprietà del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Como avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione, inserendosi così tra i club interessati a uno dei prospetti più interessanti del vivaio madrileno.

L'attaccante spagnolo è considerato un giocatore di grande prospettiva. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 39 presenze complessive, mettendo a segno 8 reti e confermando le qualità che negli ultimi anni gli hanno permesso di attirare l'attenzione di diversi club europei. Già durante la sessione invernale di mercato, infatti, anche la Juventus aveva seguito con interesse la sua situazione, salvo poi non affondare il colpo. Uno degli aspetti che potrebbe favorire il Como riguarda proprio gli ottimi rapporti costruiti negli ultimi anni con il Real Madrid. Le operazioni che hanno coinvolto giocatori come Nico Paz e Jacobo Ramon hanno rafforzato il dialogo tra le due società, creando un canale privilegiato che potrebbe rivelarsi utile anche in questa trattativa.

Dal punto di vista tecnico, Gonzalo Garcia rappresenterebbe un innesto perfettamente in linea con la filosofia del club lariano: giovane, talentuoso e con ampi margini di crescita. Fabregas è infatti un grande estimatore dei giocatori tecnici e dinamici, capaci di sviluppare ulteriormente il proprio potenziale all'interno di un progetto ambizioso.

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