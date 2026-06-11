Sarà Gabriele Cioffi il prossimo allenatore della Carrarese. La società toscana ha risolto il contratto di Antonio Calabro qualche giorno fa, pronto ad approdare al Padova, e nel frattempo si è mossa in fretta per risolvere il nodo legato all'allenatore. Sarà l'ex Udinese il prossimo tecnico.

La firma

Classe 1975, Cioffi è fermo da due stagioni dopo le ultime esperienze in Serie A con Udinese e Hellas Verona. Per la prima volta siederà su una panchina di Serie B, lui che vanta anche una lunga esperienza, in vari staff, all'estero (Al-Gharafa e Birmingham City su tutti). La Carrarese ha scelto lui per proseguire dove Calabro ha lasciato, proseguendo sull'ossatura del 3-5-2, che Cioffi ha riproposto soprattutto con l'Udinese, e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'accordo è giunto alla fase finale: manca soltanto la firma sul contratto, che legherà Cioffi alla Carrarese. La durata del contratto non è ancora stata rivelata, ma è molto probabile che l'allenatore firmerà un contratto su base biennale, in modo tale da poter gettare le basi per un nuovo ciclo, che con Calabro è riuscito a centrare due ottime salvezze nel campionato di Serie B. Cioffi riparte dalla Serie B, e la Carrarese è pronta a ripartire da un allenatore con esperienza anche nella massima serie, italiana e non solo.

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