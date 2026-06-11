La Carrarese ha trovato il suo nuovo allenatore, dopo l'addio di Calabro.
VIDEO Palermo, parla il presidente del Manchester City: "Dobbiamo andare in Serie A"
Sarà Gabriele Cioffi il prossimo allenatore della Carrarese. La società toscana ha risolto il contratto di Antonio Calabro qualche giorno fa, pronto ad approdare al Padova, e nel frattempo si è mossa in fretta per risolvere il nodo legato all'allenatore. Sarà l'ex Udinese il prossimo tecnico.
La firma
Classe 1975, Cioffi è fermo da due stagioni dopo le ultime esperienze in Serie A con Udinese e Hellas Verona. Per la prima volta siederà su una panchina di Serie B, lui che vanta anche una lunga esperienza, in vari staff, all'estero (Al-Gharafa e Birmingham City su tutti). La Carrarese ha scelto lui per proseguire dove Calabro ha lasciato, proseguendo sull'ossatura del 3-5-2, che Cioffi ha riproposto soprattutto con l'Udinese, e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'accordo è giunto alla fase finale: manca soltanto la firma sul contratto, che legherà Cioffi alla Carrarese. La durata del contratto non è ancora stata rivelata, ma è molto probabile che l'allenatore firmerà un contratto su base biennale, in modo tale da poter gettare le basi per un nuovo ciclo, che con Calabro è riuscito a centrare due ottime salvezze nel campionato di Serie B. Cioffi riparte dalla Serie B, e la Carrarese è pronta a ripartire da un allenatore con esperienza anche nella massima serie, italiana e non solo.
Vuoi restare sempre informato su tutto quello che accade nel campionato di Serie B? Su Mediagol.it! trovi notizie, aggiornamenti e approfondimenti dedicati al torneo cadetto, una delle competizioni più equilibrate e appassionanti del calcio italiano. Dalle trattative di mercato alle decisioni degli allenatori, dalle sfide playoff e playout alla lotta per la promozione in Serie A, Mediagol.it! segue con attenzione tutte le squadre protagoniste della stagione. Risultati, classifiche, calendario, curiosità e indiscrezioni: tutto quello che serve per vivere da vicino il campionato di Serie B lo trovi su Mediagol.it! .
© RIPRODUZIONE RISERVATA