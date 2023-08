Calciomercato Venezia, Fiordilino in uscita: Lecco e Feralpisalò sull’ex Palermo

Lecco e Feralpisalò su Luca Fiordilino dal Venezia . Il centrocampista classe 1996 ha disputato la seconda parte della passata stagione con la maglia del SudTirol, trasferitosi alla compagine altoatesina con la formula del prestito con opzione di riscatto. Diciannove presenze per il palermitano sotto la guida del tecnico Pierpaolo Bisoli, playoff compresi, in cui però non è stata messa a segno alcuna rete o servito alcun assist.

Il SudTirol ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto per Fiordilino che dunque è rientrato alla base lagunare. Il Venezia, piuttosto che girarlo nuovamente in prestito, preferirebbe cederlo a titolo definitivo e sulle sue tracce si sarebbero inserite le due società neopromosse in Serie B. Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb" fra tutte le parti in causa sarebbero già iniziati i primi contatti. Seguiranno aggiornamenti.