Beppe Accardi sul futuro di Fiordilino: “In questo momento ci può stare tutto”

“Torna al Venezia. Poi vedremo, con calma faremo le giuste valutazioni. Futuro a Sudtirol? In questo momento ci può stare pensare tutto”, così Beppe Accardi ai microfono di Tmw in merito al futuro di Luca Fiordilino . L'agente Fifa ha rilasciato una breve intervista in cui si è soffermato sul futuro di alcuni dei suoi assistiti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il caso Lecco? Solo in Italia può succedere una roba del genere. È arrivato in B facendo una rimonta incredibile: è una bella favola, come al suo tempo fu il Licata oppure il Castel di Sangro. Il Lecco non può non fare la B, ha ragione Foschi quando dice che hanno spostato di una settimana la finale e sono arrivati lunghi in tutte le situazioni. Il Lecco deve giocare in Serie B”, afferma Accardi.