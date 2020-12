Calciomercato Inter, grandi manovre per Papu Gomez: Marotta ha una carta per convincere l’Atalanta

L’Inter pensa seriamente al Papu Gomez.

Il trequartista argentino è in rotta di collisione con il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, con il quale ha avuto dei forti malumori nel corso delle ultime settimane. La società del patron Zhang – di comune accordo con Antonio Conte – starebbe pensando una strategia per portare il classe ’88 in quel di San Siro. Un occasione di mercato che il Ds Beppe Marotta non vuole di certo farsi scappare, anche se non potrà essere attuato un grosso investimento economico. La soluzione che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore, sarebbe quella di un possibile scambio con Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è ormai fuori dalle rotazioni e dai piani tecnici dell’allenatore pugliese, e potrebbe dunque rappresentare una ghiotta pedina di scambio anche per la formazione bergamasca.

Pressoché con la valigia in mano, l’ex giocatore della Roma ha anche il corteggiamento del Cagliari, che dopo il prestito nella stagione scorsa sarebbe più che mai intenzionata a riportare il Ninja in Sardegna per la terza volta. Un trasferimento a Bergamo darebbe la possibilità a Nainggolan di giocare nuovamente la Champions League, ma un ritorno in rossoblu potrebbe invece dargli una titolarità che in nerazzurro faticherebbe a trovare con estrema regolarità. Dovesse il belga accettare l’eventuale proposta di Percassi, l’ultimo nodo per chiudere l’operazione diventerebbe l’ingaggio percepito da Gomez, che ammonta a poco più di 3 milioni di euro. Prime grandi manovre in vista di un calciomercato che si preannuncia essere oltremodo spettacolare e ricco di colpi di scena.

