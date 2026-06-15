Il nome di Santiago Castro continua a circolare con insistenza sui tavoli del mercato internazionale. L'attaccante argentino, protagonista di una stagione in costante crescita con la maglia del Bologna, avrebbe attirato l'attenzione di diversi club esteri, in particolare dalla Premier League, dove le sue prestazioni non sono passate inosservate. Secondo quanto riportato da TMW, il centravanti rossoblù è uno dei profili maggiormente monitorati da alcune società inglesi, ma non soltanto. Le qualità tecniche, la giovane età e gli ampi margini di miglioramento rendono Castro uno dei giocatori più appetibili della rosa emiliana in vista della sessione estiva.

L'attaccante argentino potrebbe rappresentare il profilo più sacrificabile tra i big della squadra. Il club rossoblù continua a considerarlo un elemento centrale per il presente e per il futuro, ma allo stesso tempo è consapevole che il mercato inglese può garantire cifre difficili da ignorare. Un'eventuale cessione consentirebbe inoltre di finanziare nuove operazioni in entrata senza compromettere la solidità economica costruita negli ultimi anni.

Per il momento non risultano trattative avanzate, ma soltanto interessamenti e osservazioni da parte di diversi club. Tuttavia l'estate è ancora lunga e il nome di Santiago Castro è destinato a rimanere uno dei più caldi in casa Bologna. La sensazione è che molto dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane e dalla volontà della società di resistere all'assalto dei club stranieri. Il futuro dell'argentino resta dunque tutto da scrivere, ma una cosa appare certa: le sue prestazioni hanno ormai acceso i riflettori del calcio europeo.

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