Liverpool, Salah e il veto di Klopp: “Mohamed con l’Egitto alle Olimpiadi? Non voglio che perda il ritiro…”

Mohamed Salah rinuncia ai giochi olimpici?

Il 24 luglio partiranno i I Giochi della XXXII Olimpiade che si terranno a Tokyo in Giappone: questi generano non poche controversie in relazione ai permessi di partecipazione dei calciatori che partecipano alle leghe più importanti del mondo. Dal momento che non è un evento della FIFA in cui sono costretti a separarsi dai propri giocatori, i club hanno l’ultima parola sull’opportunità di lasciare che i loro calciatori viaggino verso la terra del sol levante. Di conseguenza, Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha dato la sua opinione sull’argomento quando è stato consultato dalla possibile chiamata di Mohamed Salah per la selezione egiziana, in una prima preselezione di 50 giocatori: “Non c’è ancora alcuna decisione. Voglio perdere un giocatore per la preseason? Certo che no.”

Inoltre, il tecnico tedesco ha dichiarato che parlerà con l’allenatore egiziano Shawky Gharib, selezionatore dell Under 23, per conoscere i tempi di preparazione coinvolti nell’evento. Se l’Egitto dovesse raggiungere un’ipotetica finale, Mohamed Salah si perderebbe l’inizio della prossima Premier League nella stagione 2020/21, che inizia l’8 agosto.

Sentite le parole di Jürgen Klopp, la domanda sorge spontanea: quale posizione prenderanno le società? Preserveranno le loro stelle in vista della prossima stagione o prevarrà l’intenzione dei calciatori di giocare l’Olimpiade? C’è ancora tempo prima che lo scenario sia definitivo. Tuttavia, i primi inconvenienti sono iniziati ad apparire. L’Argentina, con le sue superstar ovviamente, non farà eccezione.

