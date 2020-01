Calciomercato Napoli, sirene inglesi per Fabian Ruiz: il Liverpool punta il centrocampista, ma l’alternativa è Isco

Il futuro di Fabian Ruiz è un rebus.

Il centrocampista milita tra le fila del Napoli da due stagioni e le lodevoli prestazioni collezionate, nonostante il periodo negativo che gli azzurri stanno vivendo, hanno fatto sì che diversi top club mettessero gli occhi su di lui. In particolare, il Liverpool sembrerebbe volere condurre lo spagnolo in Premier League. La trattativa potrebbe essere avviata nel corso della sessione di mercato estiva, ma il patron Aurelio De Laurentiis non intende fare sconti. I partenopei, in passato, hanno infatti già rifiutato un’offerta pari a 56 milioni di euro, ricevuta dal Real Madrid. I Blancos, da parte loro, potrebbero riprovarci quest’estate.

Nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo tra le parti, il tecnico Jurgen Klopp ha già un altro nome nella sua lista dei desideri. Si tratta di Isco, che attualmente milita proprio tra le fila del Real Madrid. L’esperto centrocampista piace agli inglesi tanto quanto il classe ’96, ma ci sarà senza dubbio modo di valutare ogni aspetto nei prossimi mesi.

