Liverpool, Wijnaldum confessa: “Il mio futuro ai Reds? Dipenderà dal club, ho la mia idea”

Il Liverpool sta dominando la Premier League e finora è l’unica squadra europea a non aver perso in campionato.

I Reds hanno ottenuto ben 22 vittorie e 1 pari nelle 23 gare giocate nel campionato inglese, l’unica squadra a fermare gli uomini di Klopp è stato il Manchester United che gli ha imposto l’1-1. Un Liverpool versione Hulk che schiaccia ogni avversario eccezion fatta per lo Shrewsbury che domenica pomeriggio ha rimontato le due reti di svantaggio in Fa Cup e costretto il Liverpool al replay. La gara di Anfield, però, la giocherà l’Under 23 come confermato da Klopp che ha ammesso di voler fare rifiatare la propria squadra, che questa sera sarà impegnata sul campo del West Ham per recuperare la gara rinviata a causa degli impegni nel Mondiale per club. Uno dei protagonisti di questa stagione è stato Georginio Wijnaldum, l’olandese ai microfoni di Talksport ha parlato del proprio futuro.

“Cosa vorrei? Difficile da dire. Dipende dalla volontà del club e quale sarà la situazione in quel momento. Vedremo. Anfield è come casa”.

