Liverpool, Salah sbarca a Londra: l’egiziano in versione “statua di cera” al Madame Tussauds

Mohamed Salah è un idolo globale.

Da quando veste la maglia del Liverpool l’attaccante egiziano è diventato uno dei giocatori più importanti nel mondo del calcio, e le sue prestazioni sono sempre di altissimo livello: i suoi splendidi gol con il mancino fanno costantemente il giro dei social network, e la vittoria della Champions League è stata il coronamento definitivo della sua grandissima carriera, che continuerà sicuramente ad arricchirsi nel corso degli anni.

Dopo aver raggiunto il quinto posto nell’ultima edizione del Pallone d’Oro (che ha visto trionfare nuovamente Lionel Messi e ha visto ben tre giocatori dei Reds nelle prime cinque posizioni), Salah sta adesso aiutando il Liverpool ad esaudire il desiderio dei tifosi, ossia quello di vincere anche la Premier League. In attesa di ricevere altri ambiti premi personali, l’attaccante egiziano ha ricevuto un’onorificenza storica che pochi calciatori possono vantare: l’egiziano prenderà infatti parte della magnifica esibizione del Madame Tussauds di Londra, celebre per le sue iperrealistiche statue di cera.

Ad annunciarlo è stato proprio Momo, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto e un video del work in progress: nelle immagini sono ritratti infatti gli artisti che prendono le misure del suo corpo e scattano fotografie per riprodurre al meglio i suoi lineamenti facciali.

A confermare la notizia è stato anche il museo di Londra, che tramite un suo portavoce ha espresso la gioia per accogliere Salah nella loro collezione: “Cominciamo il 2020 con annuncio che abbiamo la certezza soddisferà molti amanti del calcio in tutto il mondo. Come attaccante simbolo egiziano e campione del mondo con il Liverpool, Salah è all’apice e starà da noi“.

Mohamed Salah diventerà dunque un vero e proprio pezzo da museo, e farà compagnia ad un’altra bandiera storica del Liverpool, ossia il capitano Steven Gerrard. Non è la prima volta che l’attaccante egiziano farà parte di un museo.

