Qual. Mondiali, Trajkovski trascina la Macedonia: l’ex Palermo incanta con l’Armenia

L'ex attaccante rosanero ha aperto le danze nello show della Macedonia contro l'Armenia

Il trionfo della Macedonia contro l'Armenia nel segno di Aleksandar Trajkovski. L'ex attaccante del Palermo è risultato decisivo per la sua formazione, aprendo le marcature nel vero e proprio show andato in scena nella sfida valida per le qualificazioni al Mondiale del Qatar nel 2022. La rappresentativa macedone ha superato gli armeni con il risultato netto di 0-5, conquistando altri importanti tre punti che valgono il secondo posto dietro all'inarrivabile Germania, fissa in cima al Girone J con ben 24 punti all'attivo, 9 in più di Trajkovski e compagni. Quest'ultimo ha festeggiato il successo della sua compagine con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "3 punti...il sogno continua". Queste le parole dell'attaccante numero 9, che guarda con ottimismo ai campionati del mondo qatarioti, mentre la sua Nazionale si gode il momento positivo e l'ennesima vittoria della sua striscia positiva di risultati.