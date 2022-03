Italia-Macedonia, Amauri carica il “Barbera”: “Palermo, fai sentire il tuo calore!”

L'ex attaccante del Palermo, Amauri, ha invitato i tifosi a fare sentire il proprio supporto agli azzurri di Mancini

Sale l'attesa per Italia-Macedonia, prima tappa di questi spareggi mondiali, in programma questa sera alle 20:45 al "Renzo Barbera" di Palermo. Un appuntamento da non fallire per gli azzurri, chiamati a disputare i playoff per potersi qualificarsi al prossimo Mondiale.