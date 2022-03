Italia, Locatelli guarisce dal Covid-19: sarà a disposizione di Mancini da domani

Il centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, Manuel Locatelli, è guarito dal Covid-19

"Manuel Locatelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano".