Gravina: “Palermo straordinaria, da anni non vedevamo quanto visto qui. Torneremo”

Le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dopo la disfatta dell'Italia contro la Macedonia del Nord

"Il programma continua e deve essere anche la cura per guarire queste forti lacerazioni. Insieme abbiamo condiviso gioie straordinarie e ora questo dolore lo dobbiamo superare insieme. Io raccolgo maggiori energie, non ho timore nel metterci la faccia. Sottolineo ancora una volta, al di là del risultato ingiust o, devo dire che è penalizzante".

"Il progetto va avanti? Assolutamente sì - prosegue Gravina - capisco, saranno giornate dove si cercherà in tutti i modi di destabilizzarci. Le critiche fanno parte del rovescio della medaglia: come abbiamo gioito questa estate, ora sono pronto a ricevere tante critiche. Ma non ci sono spiragli nel mondo federale, io devo continuare a proteggere questa Nazionale. Si va avanti a testa alta, consapevole che quando non si vince c'è qualche errore".