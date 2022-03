FOTO Italia-Macedonia: Sirigu, Belotti e Gravina in visita al Palermo Museum

Il presidente Gravina e i due ex rosanero, hanno visitato il Palermo Museum nella giornata di ieri

Sale l'attesa per la sfida Italia-Macedonia, in programma questa sera al "Renzo Barbera". In palio l'accesso diretto alla finale dei playoff. La nazionale azzurra e la compagine giallorossa si affronteranno alle 20:45 presso l'impianto sportivo del capoluogo siciliano. Una gara da dentro o fuori per gli uomini di Mancini che arrivano da un deludente secondo posto nel girone qualificazione in cui si è classificata dietro la Svizzera.