Balotelli: “Montella può aiutarmi. Tornare in Italia? Si capisce dal sorriso”

L'attaccante italiano, Mario Balotelli, ripercorre il suo attuale percorso in Turchia, strizzando l'occhio ad un prossimo futuro in Serie A

Torna a far parlare di sé Mario Balotelli, intervistato ai microfoni di Sky, per ripercorrere alcuni aspetti della sua esperienza all'Adana Demirspor, in cui attualmente milita, dove ha segnato 11 gol ed effettuato 4 assist in 25 gare disputate. A lasciare qualche spiraglio aperto per il futuro alcune dichiarazioni di Supermario circa un possibile ritorno in Italia. Ecco le sue parole: