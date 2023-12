Napoli, paura per l’ex Lavezzi: il pocho accoltellato durante una festa in Uruguay

L'ex attaccante del Napoli vittima di un accoltellamento durante una festa in Urugay e ricoverato in ospedale, ferite e frattura alla clavicola per il pocho che sarebbe fuori pericolo

Momenti di terrore per l'ex stella del Napoli ,Ezequiel Lavezzi. Secondo quanto riportato in queste ore dai media argentini, il pocho sarebbe stato accoltellato in Uruguay. El Pocho in seguito ad un'aggressione subita durante lo svolgimento una festa nella sua villa a José Ignacio, a pochi chilometri dalla città di Punta del Este. L'ex attaccane della Nazionale Argentina, ricoverato in ospedale, vittima di una ferita all'addome ed una frattura alla clavicola, non sarebbe in pericolo di vita. La direttrice della Questura di Maldonado, Paola Hernández ha spiegato che: "Alle 5 del mattino è stato richiesto l'intervento della polizia che, una volta sul posto, ha richiesto l'intervento di un'autoambulanza a bordo della quale Lavezzi è stato trasferito nell'ospedale di Cantegril".