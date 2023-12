Champions League, Napoli pesca Barcellona, Inter-Atletico Madrid. Lazio sfortunata

Italia contro Spagna in due confronti in questi sorteggi degli ottavi di Champions League. Match sulla carta agevole per il Manchester City.

Giorno dei sorteggi per le sfide degli ottavi di finale di Champions League e dei playoff di Europa League. Il prossimo febbraio e marzo, le squadre italiane torneranno a giocarsi obiettivi importanti su campi internazionali. Di seguito tutte le gare sorteggiate per quanto riguarda gli ottavi di Champions:

Sorteggi dai sapori misti per le compagini italiane. Sicuramente è andata meno bene alla Lazio che si troverà di fronte una delle principali candidate alla vittoria del titolo, nonostante in Bundesliga il Bayern Monaco stia mostrando qualche segnale di insicurezza. Il Napoli vede ancora una volta il Barcellona nel proprio cammino europeo, sperando in un epilogo diverso. Sorteggio sulla carta più agevole per l'Inter con un altro confronto con una formazione spagnola quale l'Atletico Madrid allenato dall'ex nerazzurro Diego Simeone.