Lazio-Inter 0-2: terza successo consecutivo per Inzaghi. Allungo sulla Juventus

Termina il big match della sedicesima giornata di Serie A tra la Lazio e l'Inter. 0-2 il risultato finale. Primo tempo molto equilibrato tra le due formazioni dove i nerazzurri mostrano una maggior qualità palla al piede senza particolari occasioni. Al 40' però LautaroMartinez ringrazia il retropassaggio errato di Marusic che gli regala il pallone e con freddezza l'argentino non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa più convinzione da parte dei laziali che ci provano con Rovella che trova l'opposizione di Sommer. Nel miglior momento dei biancocelesti Thuram su assist di Barella purga gli uomini di Sarri. Girandola di cambi per entrambe le squadre per dare freschezza in campo. Nel finale espulso Lazzari per i padroni di casa che terminano dunque in dieci uomini. Con questo risultato gli uomini di Inzaghi allungano a quattro punti dalla Juventus.