ACR Messina, Sullo: “Partiti da zero, c’è un obiettivo. Tattica? Numeri superflui”

Le parole del tecnico della compagine siciliana in vista del match d'esordio in Serie C contro la Paganese

Non è la mia squadra, ma è il Messina.

Queste le parole rilasciate da Salvatore Sullo, allenatore dell'ACR Messina intervenuto nella conferenza stampa della vigilia alla prima sfida di Serie C contro la Paganese. Poco il tempo avuto a disposizione dal tecnico campano per coniare un'identità precisa per la sua squadra, della quale ha preso le redini soltanto all'inizio del mese di agosto. Un esordio dal peso specifico significativo per la compagine siciliana, tornata in Lega Pro per conquistare una salvezza che, ai nastri di partenza, si presta ad essere l'obiettivo principale del club.

Di questo e di altri numerosi temi ha parlato Sullo, che nella prima conferenza stampa della stagione sportiva ha presentato con trasparenza l'impegno dei suoi con la Paganese. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Gli allenamenti sono andati bene, l'impatto che avremo sulla partita non dipende dalla sfida precedente, ma lavorando bene e preparandosi bene si può fare una buona partita. Quello che ci ha lasciato lo vedremo sul campo dal punto di vista psicologico. L'aspetto tattico? Sono numeri e vanno presi per quello sono, è l'interpretazione a fare la differenza: io cercherò di usare i calciatori per ciò che andremo ad affrontare".

"Non dobbiamo dimenticarci che noi siamo partiti da zero il 6 agosto e in poco tempo il mio direttore sportivo ha fatto un gran lavoro, ma un gran lavoro che non basta perché manca ancora qualcosa che permetterà a questi ragazzi di crescere ancora di più. Anche io devo dimostrare così come la maggior parte di questi ragazzi, parlare di obiettivi mi sembra fuori luogo, dobbiamo prepararci di settimana in settimana sapendo che le difficoltà saranno enormi. Non dobbiamo fare i presuntuosi".