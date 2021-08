Serie C, Paganese–ACR Messina: cambia l’orario dell’esordio dei giallorossi

Variazione nella gara d'esordio dell'Acr Messina in Serie C

“La Lega, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.3/DIV del 17.08.2021, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione: SABATO 28 AGOSTO 2021 GIRONE C PAGANESE – ACR MESSINA Sabato Ore 17.30”.