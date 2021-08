Serie C, ACR Messina-Palermo: cambiano data e orario del derby a Vibo Valentia

Anticipata la sfida fra ACR Messina e palermo, valida per la 2^ di campionato

Subirà una variazione di giorno e di orario il match del "Luigi Razza" tra ACR Messina e Palermo, in programma inizialmente domenica 5 settembre alle ore 20:30 e valida per la 2^ giornata di Serie C. Ad annunciarlo è stata la stessa Lega Pro, tramite un comunicato diramato proprio pochi istanti fa attraverso i propri canali ufficiali. La sfida si giocherà al “Luigi Razza” di Vibo Valentia sabato 4 settembre alle ore 17:30, anzichè -come inizialmente previsto- domenica 5 settembre alle ore 20:30.