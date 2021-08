Acr Messina, battuta la Juve Stabia. Sullo: “Una bella spinta per il morale”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'Acr Messina dopo la vittoria conquistata in Coppa Italia Serie C

"La vittoria in Coppa Italia lascia il tempo che trova, ma è una bella spinta per il morale. Tutto merito dei ragazzi". Lo ha detto Sasà Sullo. Il tecnico dell'Acr Messina, come riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", ha commentato la prestazione offerta dalla compagine siciliana in occasione del primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C. Un successo, quello conquistato dagli uomini di Sullo ai danni della Juve Stabia, centrato grazie alle reti messe a segno da Simonetti, Adorante e Damian.