ACR Messina, Sullo: “Abbiamo smesso di giocare. Ci servirà da lezione”

Le dichiarazioni del tecnico dei messinesi dopo il beffardo pareggio

I messinesi dopo essere andati in vantaggio per 4-1 al 65', hanno subito una clamorosa rimonta, con il gol del pareggio della Paganese che è arrivato al 95' minuto. Tanta amarezza tra le fila dell'ACR Messina, con il tecnico dei siciliani, Salvatore Sullo, che è apparso molto amareggiato in conferenza stampa: "Quando si smette di giocare si possono anche prendere tre goal in pochi minuti. Abbiamo vissuto male alcune situazioni, soprattutto l'infortunio ai due centrali che ci ha costretto a dover fare dei cambi. Anche in caso di vittoria avrei detto le stesse cose: non possiamo permetterci questi finali. Fisicamente siamo indietro, ma siamo comunque riusciti a mantenere la situazione in pugno. Al 65' stavamo 4-1... poi è venuto fuori un risultato del genere. Ai miei ragazzi voglio far passare il messaggio che si gioca a calcio per 90 minuti, non c'è bisogno di alcuna guerra".