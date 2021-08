Serie C, Paganese-Acr Messina 4-4: peloritani beffati, Castaldo firma il pari al 95°

La compagine siciliana viene raggiunta nel finale dalla Paganese dopo aver dilapidato un vantaggio consistente

4-4: è questo il risultato della sfida tra la neopromossa Acr Messina e la Paganese, in campo per il primo impegno ufficiale della stagione. Al Marcello Torre di Pagani, i peloritani, vengono beffati dai padroni di casa al termine di una sfida rocambolesca. A sbloccare la gara ci pensa Russo che intercetta la sfera in area con un traversone e scarica in rete. Il momentaneo pareggio, però, non tarda ad arrivare: un fortunoso batti e ribatti arriva al centro da Castaldo che controlla e calcia, realizzando l’1-1. A pochi minuti dal duplice fischio, tra le polemiche della formazione ospite, il direttore di gara assegna un penalty ai peloritani: dagli undici metri Balde non sbaglia.