Serie C, outsider del Girone C: Foggia, ACR Messina e Juve Stabia pronte a stupire

1 di 4

Serie C Girone C

Di Nicolò Cilluffo

In prossimità dell'avvio di stagione del Girone C di Serie C e ad un passo dal fotofinish della sessione estiva di calciomercato. Diversi club militanti in terza serie italiana hanno provveduto a rinforzare le rispettive rose, puntellando il proprio organico con l'obiettivo di concorrere al raggiungimento del salto di categoria.

Il Palermo di Giacomo Filippi ha confermato l'ossatura che ha provato ad acciuffare la promozione nella parte finale della passata stagione agonistica, implementandolo con innesti oculati in quei reparti ritenuti carenti di alternative e rivoluzionando il pacchetto offensivo. La cessione al Pisa dell'ormai ex bomber rosanero, Lorenzo Lucca, ha originato una sorta di effetto domino, innescando una serie di operazioni che il ds Renzo Castagnini ha definito al fine di regalare a Filippi una squadra competitiva per la zona nobile della classifica.

Il Catanzaro è stato autore di un mercato estivo stellare, legittimando le velleità di prepotente candidata alla vittoria del girone. Avellino, Bari e Catania le altre squadre, sulla carta, pronte a contendersi la promozione diretta con il club rosanero.

Attenzione, però, perché potrebbero insinuarsi nel salotto buono del girone anche le cosiddette outsider che, pur non partendo con i favori del pronostico, potrebbero costituire delle mine vaganti in grado di sconvolgere pronostici e gerarchie in qualsiasi momento della stagione agonistica 2021-2022.

Sfoglia le schede per leggere l'articolo completo...