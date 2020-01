Estudiantes, Mascherano e il futuro di Messi: “La pulga può tornare in Argentina? Vi dico la mia…”

Parola a Javier Mascherano.

L’ex centrocampista del Barcellona, dopo l’esperienza vissuta in Cina nell’Hebei Huaxia Xingfu Zuqiu Julebu, squadra militante nella prima divisione, è tornato a giocare nella sua terra d’origine. El Jefecito, nelle due stagioni trascorse nella Super League cinese, dove ha collezionato cinquantaquattro presenze e un solo assist. Il calciatore classe ’84, approdato nella Primera Divisiòn argentina, all’Estudiantes de La Plata, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito suo trasferimento, paventando inoltre un’ipotesi suggestiva sul futuro del suo ex compagno di squadra in blaugrana, Lionel Messi in Argentina. In questo momento, il calciatore più pagato del mondo ha superato quota settecento partite disputate mettendo a segno seicentoventi reti.

Senza dimenticare i 253 fenomenali assist serviti da Messi ai compagni e i sei Palloni D’oro che lo hanno eletto a totem nella storia del calcio internazionale. Ecco il pensiero di Javier Mascherano sulla sua attuale esperienza con la maglia dell’Estudiantes e sul futuro della Pulga illustrato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sport, quotidiano sportivo spagnolo:

“Messi? Tutto può succedere al giorno d’oggi nel calcio e tutto dipenderà dal suo desiderio di venire a giocare in Argentina. Certo, le vicende di famiglia verranno influenzate se tornerà in Argentina, ma queste sono questioni strettamente personali e vanno decise in privato. Se in futuro Lionel Messi dovesse decidere di venire in Argentina sarebbe senza dubbio un salto di qualità per il calcio del Paese, per tutto ciò che lui rappresenta. Lui è il miglior giocatore del mondo e la mia scelta non può essere paragonata ad una sua eventuale decisione di fare lo stesso”, queste le parole di Javier Mascherano.

