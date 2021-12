Calciomercato Lecce, idea Nestorovski: l’ex Palermo può arrivare in giallorosso

Negli ultimi giorni, si sarebbe fatta sempre più insistente l'ipotesi Nestorovski: finito ai margini del club bianconero

Il Lecce, dopo un girone di andata brillante, è in piena corsa per la promozione. In virtù degli obiettivi dichiarati dal club, a gennaio, la società si sarebbe già messa a lavoro per assicurarsi un nuovo bomber. Negli ultimi giorni, si sarebbe fatta sempre più insistente l'ipotesi Nestorovski: nelle ultime ore, infatti, il direttore sportivo del club friulano avrebbe aperto le porte per il trasferimento di due attaccanti, fuori dal progetto di mister Cioffi. Si tratta, per l'appunto, di Forestieri e Nestorovski.