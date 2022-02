Nainggolan: “Derby di Roma questione di vita o morte. Immobile ok, ma Dzeko è il top”

L'ex centrocampista giallorosso, attuale giocatore dell'Anversa, Radja Nainggolan si è espresso in merito del Derby della capitale, parlando anche di Ciro Immobile, attaccante della Lazio

Su Ciro Immobile“Trovo Immobile un grandissimo giocatore. E lo dico anche se il suo non è un profilo che a me piace. Prediligo attaccanti che fanno giocare la squadra come potrebbe essere uno come Dzeko. Penso che Edin sia il centravanti più forte che ho avuto come compagno. Immobile, tuttavia, nella Lazio insieme a Milinkovic e LuisAlberto è un elemento perfetto. Può segnare ancora trenta goal ogni stagione per i prossimi tre o quattro anni”